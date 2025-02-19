Юный эрудит из ХМАО – Югры одержал победу в викторине Знание.Игра в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты»
15 февраля слушатели профориентационного курса «Россия — мои горизонты» приняли участие в чемпионате Знание.Игра. Определены победители в каждом федеральном округе страны и в новых регионах.
Ученик средней общеобразовательной школы №46 с углубленным изучением отдельных предметов в Сургуте Татьяна Тихомирова стала победителем викторины Знание.Игра, организованной Российским обществом «Знание». Интеллектуальный чемпионат состоял из трех туров: в первом школьники ответили на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, во втором – проверили свои знания о легкой промышленности, темой третьего тура стала наука и образование.
Партнеры курса: СИБУР, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Фонд поддержки социальных проектов, Особая экономическая зона «Алабуга», ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» — подготовили для ребят памятные призы.
Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. В прошлом учебном году просветительская организация подготовила для него почти 100 роликов. Курс создан для профориентации школьников. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.