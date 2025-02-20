В 2024 году 4 153 семьи в Югре направили средства маткапитала на образование детей
Обучение детей – это второе по популярности направление для распоряжения маткапиталом. В 2024 году учебу детей за счет средств маткапитала оплатили 4 153 югорских семьи.
Материнским капиталом родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях: от детского сада до университета, продленку, занятия у репетитора, творческие кружки и спортивные секции, курсы иностранного языка и автошколу, а также общежитие на время учебы. Главное условие — у организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.
«Чтобы родителям было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило в прошлом году соглашения с 6 высшими учебными заведениями, 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Отделения фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг», — рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребенок на момент начала обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-летия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.
Пошаговую инструкцию «Как подать заявление о направлении маткапитала на образование» через портал Госуслуг можно скачать здесь: https://sfr.gov.ru/files/branches/hmao/Instruktsiya_po_podache_zayavleniya_na_obrazovanie_-_kopiya.pdf
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре