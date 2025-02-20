Стартовал прием заявок на IV Всероссийский конкурс «Женщины за здоровое общество»
Проект создан в 2021 году с целью поддержания национальной политики по укреплению общественного здоровья под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На данный момент к сообществу «Женщины за здоровое общество» присоединились более 2400 активных россиянок из 86 регионов России и 7 стран СНГ и Ближнего Востока.
В рамках Конкурса жюри выявит лучшие социально-ориентированные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах страны.
В 2025 году определены 9 номинаций Конкурса: «Здоровьесберегающие технологии», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «ИИ и цифровые решения для здоровья», «Лучший предпринимательский проект в сфере здравоохранения», «Социальные проекты взаимопомощи», «Международные проекты укрепления здоровья», «Ментальное здоровье», «Лучший молодежный проект по сохранению здоровья».
Заявки принимают на официальном сайте проекта https://womenforhealth.ru/ до 13 апреля 2025 года.
Награждение победителей пройдет в июне 2025 года на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Стоит отметить, что на протяжении всего года после подведения итогов всем финалистам Конкурса оказывается информационная и экспертная поддержка.