В Ханты-Мансийске открывается выставка «СВО глазами воина и художника»

20 февраля в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске откроется выставка «СВО глазами воина и художника», приуроченная к Дню защитника Отечества.

На ней будут представлены фронтовые работы художника из Ханты-Мансийска Дмитрия Кица — участника специальной военной операции.