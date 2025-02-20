В Ханты-Мансийске открывается выставка «СВО глазами воина и художника»
20 февраля в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске откроется выставка «СВО глазами воина и художника», приуроченная к Дню защитника Отечества.
На ней будут представлены фронтовые работы художника из Ханты-Мансийска Дмитрия Кица — участника специальной военной операции.
В минуты затишья Дмитрий делает зарисовки военных будней, нелегкой жизни солдат. Часто это пейзажи, на которых символически изображена выжженная сражениями земля. Материал для рисунков — всё, что найдётся под руками. Это карандаш, маркеры, остатки кофе, земля, упаковка от боеприпасов, порох, пластид, напалм.
Дмитрий Киц родился в 1985 году в городе Тара Омской области. В 2014 году окончил Уральский государственный архитектурно-художественный университет по специальности «художник декоративно-прикладного искусства». Работал заведующим информационно-методическим отделом в Центре дополнительного образования «Перспектива» в Ханты-Мансийске. Участник международных художественных выставок. Член Творческого союза Художников России.
Осенью 2022 года призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Ветеран боевых действий, за время прохождения службы награжден: знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени; наградным крестом «За заслуги перед казачеством России IV степени».