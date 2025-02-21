Молодежь Сургутского района приглашают принять участие в проекте «Поехали на форум?»
Молодежь Сургутского района приглашают прокачать свои навыки на форумах. С 6 по 20 марта на территории Сургутского района реализуется районный проект «Поехали на форум?».
Он проводится с целью привлечения инициативной, талантливой и активной молодёжи к участию во Всероссийских и региональных форумах. Программа Проекта представляет цикл онлайн-встреч и консультаций молодёжи по вопросам участия во Всероссийских и региональных форумах согласно графику.
На проекте «Поехали на форум?» расскажут о пользе таких мероприятий и о том, как правильно заполнять заявки для участия в них. Встречи будут проходить онлайн и предназначены для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.