Жителей Югры приглашают принять участие во Всероссийском литературном конкурсе о героях
Союз писателей России принимает заявки на участие в федеральном литературном конкурсе «Герои Великой Победы — 2025».
Организаторами выступают Министерство обороны, Министерство просвещения и Министерство культуры Российской Федерации, а также Российская государственная библиотека и издательский дом «Не секретно».
Мероприятие направлено на сохранение и увековечение памяти о мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в войнах и военных конфликтах, как в СССР, так и в России.
Участники могут рассказать о подвигах и мужественных поступках, проявленных военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил России при выполнении воинского долга и исполнении обязанностей гражданской службы.
Отдельно Министерством обороны Российской Федерации будут отмечены работы о популяризации достижений и успехов Вооруженных Сил России в боевой учебе.
Работы принимаются в двух номинациях: «Патриотическая проза и поэзия» и «Патриотический рисунок». Участники могут направить литературные рассказы, стихотворения, эссе, очерки, новеллы, тексты песен, а также фотоснимки и рисунки эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
Заявки принимают на официальном сайте конкурса до 1 мая 2025 года.