Югорчане – в числе лауреатов премии «Сможем вместе победить»
Югорчанки Надежда Сергаева и Наталья Прокошева вошли в число лауреатов Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить», учреждённой газетой «Аргументы недели».
Цель премии - поддержка благотворительного движения в России; сохранение преемственности нравственных ценностей; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за историческое прошлое страны; тиражирование лучших социально-значимых практик.
Представительницы нашего региона стали лауреатами премии в номинации «Поддержка социально уязвимых групп населения».
Сургутянка Надежда Сергаева – многодетная мама и руководитель Центра поддержки семей «Круг надежд», который помогает многодетным и малообеспеченным, семьям, где есть дети с особенностями здоровья, семьям участников СВО, а также одиноким пожилым людям.
Например, Надежда Сергаева благодаря гранту Губернатора Югры организовала на базе центра бесплатные кружки для малоимущих семей. Занятия проходят по выходным, дети вместе с родителями, бабушками и дедушками играют в квиз, «Мафию», участвуют в спортивных мероприятиях, мастер-классах. Кроме того, здесь ребята знакомятся с историей страны и традициями своего народа.
Еще один проект организации «Я внук, и я рядом» выиграл президентский грант. В его рамках волонтеры «Круга надежды» регулярно навещают порядка пятидесяти пенсионеров Сургута - приносят продуктовые наборы, выполняют домашнюю уборку, реагируют на личные просьбы и просто разговаривают по душам. Чтобы всегда оставаться на связи волонтеры разработали и чат-бот в «Телеграме», где учат пенсионеров общаться в мессенджере и сообщать о своих потребностях.
Наталья Прокошева из Сургута является руководителем центра социальной помощи «Шаг вперёд», среди направлений работы которого помощь лицам без определенного места жительства и ресоциализация осужденных. В 2019 году организации удалось открыть первую в Югре социальную гостиницу для бывших осужденных. Проект был поддержан грантом Губернатора Югры. В 2022 году на средства Фонда президентских грантов приобретен спецтранспорт, организована мобильная бригада, а в прошлом году, благодаря еще одному гранту Губернатора Югры, - открыт Центр постпенитенциарной пробации по сопровождаемому проживанию бывших осужденных, включая социальное общежитие. Волонтеры «Шага вперед» помогают своим подопечным социализироваться, найти работу и научиться распоряжаться свободой.