Движение Первых продолжает принимать заявки на Грантовый конкурс в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети»
С 31 января по 3 марта 2025 года проводится конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Конкурс направлен на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга.
В нем могут принять участие: школы, кадетские школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприниматели.
Целевая аудитория проектных активностей: дети и молодёжь в возрасте до 35 лет.
Сроки проведения конкурсного отбора в 2025 году:
Прием заявок: 31 января – 3 марта. Подведение итогов: не позднее 1 апреля. Заключение соглашений: апрель.
Реализация проектных активностей: май – ноябрь. Предоставление итоговой отчетности: декабрь.
Подача заявки осуществляется на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки promote.budget.gov.ru.
Максимальная сумма гранта составляет 10 млн руб. От одной организации может быть подана одна заявка.