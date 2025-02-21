Югорчане стали победителями Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства
Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Центром содействия молодым специалистам проводят Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства.
В рамках программы ежегодно проводится серия из 36 мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, в которых принимают участие более 35 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
В этом году в проекте «Бизнес.Поколение» были определены победители, которые продемонстрировали выдающиеся идеи и проекты.
Из Югры победителями стали Радмир Гильманов с проектом «ТермоЭир» и Екатерина Пугачева проект «Школа легкой атлетики».
В числе финалистов проекты югорчан: «Автопортрет» Арины Антоновой и Иван Фомин проект «Мультимедийная творческая студия «KENTы Production»
Стоит отметить, Росмолодёжь.бизнес – направление, основной целью которого является содействие самореализации молодёжи в предпринимательстве и формирование ценностно-смысловых ориентиров. Миссия проекта - формирование сообщества конкурентоспособных, устойчивых молодых предпринимателей, готовых брать на себя ответственность и вносить вклад в развите страны. Программа реализуется в соответствии с пунктом 20 плана мероприятий по реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года.