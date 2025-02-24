27 февраля под председательством Бориса Хохрякова состоится 42 заседание Думы Югры
24 февраля будет проведен круглый стол на тему «Об актуальных вопросах сохранения языков и фольклора коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
25 февраля пройдут заседания Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, Комитета по социальному развитию, Комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству.
В этот же день состоится «правительственный час», на котором будут рассмотрены вопросы об итогах реализации национального проекта «Безопасные, качественные дороги» на территории Югры» за 2024 год и мероприятий государственной программы автономного округа «Современная транспортная система», в том числе направленных на развитие водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, за 2024 год; о мерах по повышению эффективности транспортной доступности в отдаленных труднодоступных населенных пунктах автономного округа; о строительстве и содержании зимних автомобильных дорог в Югре, требованиях к их качеству и срокам эксплуатации; об эффективности использования средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год; о развитии внутренних и внешних авиаперевозок публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» в Югре.
26 февраля свои заседания проведут Постоянная комиссия по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике, Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, Комитет по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению, Комитет по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений, а также депутатские фракции. Состоятся встречи Губернатора автономного округа с депутатскими фракциями и заседание Комиссии по противодействию коррупции при Думе автономного округа.
В повестке 42 заседания Думы Югры запланировано 23 вопроса.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков выступит с отчетом о деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год.
Будут рассмотрены изменения в ряд окружных законов в сфере соцподдержки, которые разработаны Депсоцразвития Югры в связи с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а также в целях обеспечения эффективного осуществления предоставления мер социальной поддержки населению автономного округа.
Поправки в закон «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» вносятся с целью совершенствования условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (детьми-инвалидами).
Изменения в закон «Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры» направлены на расширение круга лиц, которым может быть передано имущество автономного округа в безвозмездное пользование.
Корректировки в закон «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» разработаны в целях оптимизации сроков начала подачи заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Изменения в закон «О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» дополняют перечень задач промышленной политики автономного округа и расширяют формы поддержки в Югре научно-технической и инновационной деятельности в сфере промышленности.
В ряд окружных законов будут внесены изменения в связи с корректировкой федерального законодательства.
Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Евгений Ботвинкин выступит с информацией о состоянии законности в Югре.
Также прозвучит информация о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за четвертый квартал 2024 года.
Для средств массовой информации будет проведена пресс-конференция с участием Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова и заместителей.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа