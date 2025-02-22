Детские онкологи из всей страны приехали в Нижневартовск
Научно-практическая конференция «Детская онкология и гематология в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Прошлое, настоящее и будущее» прошла в детской больницы, собрав ведущих специалистов со всей страны. Это значимое событие привлекло внимание медицинского сообщества и специалистов, работающих в области детской онкологии и гематологии.
Конференция прошла под руководством Надежды Пищаевой, врача-детского онколога
и гематолога отделения детской онкологии БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». Она является главным внештатным детским специалистом онкологом-гематологом Депздрава Югры. Надежда Юрьевна подчеркнула значимость сотрудничества с коллегами из других медицинских учреждений в повседневной практике: «Мы хотим выразить благодарность нашим коллегам из федеральных центров, потому что
в региональном медицинском учреждении нам было бы очень сложно работать без
их помощи. Чтобы решать сложные задачи, которые возникают в нашем учреждении, нам нужна помощь и сотрудничество более опытных специалистов. Важно, что мы всегда получаем необходимую поддержку незамедлительно».
На конференции обсуждались вопросы, касающиеся актуальных проблем диагностики
и лечения детских онкозаболеваний, возможности развития современных медицинских технологий в крупной региональной клинике на примере Центра детской онкологии
и гематологии областной детской клинической больницы в Екатеринбурге, особенности оказания помощи пациентам детского возраста с опухолями Центральной нервной системы, организацию помощи детям со спинально-мышечной атрофией в Югре, физическую активность у детей с гемофилией А, получающих эмицизумаб: реальный опыт и практика в Югре и т.д.
Кроме того, участники конференции смогли обсудить направления будущих исследований и сотрудничества, что подчеркивает важность таких мероприятий для развития детской онкологии и гематологии в нашем регионе. Обсуждаемые темы подтверждали высокую значимость междисциплинарного подхода в медицинской практике, а также необходимость дальнейшего обмена опытом между различными медицинскими учреждениями.
Таким образом, конференция стала платформой для обсуждения не только существующих проблем, но и путей их решения, что, безусловно, позитивно скажется на будущем детской онкологии и гематологии в Ханты-Мансийском округе. Все участники покинули мероприятие с новыми знаниями и вдохновением для дальнейшей работы на благо здоровья детей.