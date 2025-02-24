В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных государственному празднику.
В подразделениях ведомства состоялись концерты, выставки детских открыток и церемонии награждения.
В своей поздравительной речи к ветеранам и подчиненному личному составу начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков подчеркнул, что День защитника Отечества олицетворяет в себе неразрывную связь поколений и преемственность традиций, любовь и преданность стране, верность присяге.
Офицеры ведомства также навестили семьи павших воинов войск правопорядка в Урае и Белоярском, приняли участие в облагораживании мест захоронений младшего сержанта Сергея Кутькина, рядового Виталия Вятского и Юрия Никандрова в Нижневартовске.
В Сургуте сотрудники вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, спецподразделений ОМОН и СОБР совместно с представителями ветеранских организаций, общественных движений, администрации города минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу Славы.
Торжества продолжаются, но, не смотря на праздник, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре продолжают нести службу по охране общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность на мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.
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