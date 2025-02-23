Югорчане возложили цветы к вечному огню в честь Дня защитника Отечества
Церемония возложения цветов к мемориалам памяти, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, состоялась сегодня в центре Ханты-Мансийска.
Память бойцов, погибших, защищая Родину, почтили губернатор округа Руслан Кухарук, ветераны специальной военной операции, члены правительства и Думы Югры, представители других органов власти, общественных организаций, волонтеры Победы.
Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы, к мемориалам войнам Югры и труженикам тыла. В честь мужества доблестных бойцов Отечества, подвигов полководцев, офицеров и солдат, чьи имена навечно вписаны в летопись великих сражений, а также тех, чьи имена так и остались неизвестными, была объявлена минуту молчания.
Напомним, глава региона сегодня поздравил югорчан с государственным праздником — Днем защитника Отечества:
«23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну. С благодарностью вспоминаем подвиги дедов и прадедов, сокрушивших нацизм и отстоявших свободу. Сегодня наши мысли и сердца с теми, кто выполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Гордимся нашими воинами и делаем все возможное, чтобы поддержать их семьи в тылу. Вместе мы преодолеем все испытания!» — написал Руслан Кухарук в своих социальных сетях.