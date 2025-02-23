Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днём защитника Отечества
Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил с обращением к жителям автономного округа, поздравив их с Днём защитника Отечества. Приводим текст обращения главы региона:
«Уважаемые Защитники Отечества!
Поздравляю Вас с праздником мужества, чести и безграничной преданности Родине.
23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с чувством особой благодарности вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов, сокрушивших нацизм и отстоявших свободу миллионов людей. Мы всегда будем помнить о том, какой ценой достигнута Победа нашего народа.
Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества. Наши мысли и сердца с теми, кто выполняет свой долг в условиях Специальной военной операции. Их героизм и самоотверженность вдохновляют каждого гражданина Российской Федерации.
Мы гордимся нашими воинами и делаем всё возможное, чтобы поддержать их семьи в тылу. Жители Югры, как и миллионы граждан России объединились под общим девизом, который более 80 лет назад был главным для нашей страны: "Всё для фронта! Всё для Победы!".
Вместе мы преодолеем все испытания.
Желаю вам крепкого здоровья, стойкости, мира и благополучия!
С праздником! С Днём защитника Отечества!»