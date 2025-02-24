Помощь должна быть ПЕРВОЙ!
У жителей округа появилась уникальная возможность получить знания и практические навыки оказания первой помощи пострадавшим.
В КУ «Центр медицины катастроф», на станциях скорой медицинской помощи
и в отделениях «скорой помощи» городских больниц развернуты учебные классы. Опытные инструкторы расскажут, как своевременно и эффективно реагировать в различных экстренных ситуациях, придадут уверенности в себе и научат, не страшась оказывать пострадавшим первую помощь.
Обучение может пройти любой человек. Но, наверное, наиболее значимой эта учеба будет для спортсменов, сотрудников экстренных и оперативных служб, учителей. Да
и медицинские работники просто обязаны повысить уровень своих профессиональных знаний по первой помощи. Многие навыки отрабатываются с использованием современных тренажеров-манекенов до автоматизма. После обучения выдается документ об успешном изучении курса первой помощи.