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Югорские компании могут принять участие в программах поддержки бизнеса

24.02.2025

Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» совместно с банковскими организациями и естественными монополиями разработал программы поддержки, участниками которых могут стать ООО, АО, ИП, КФХ.

Среди направлений поддержки: Софинансирование в реализации проектов;Грантовая поддержка; Программы по расширению присутствия Компаний.

В Программах софинансирования могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:

  • Строительство ЦОД и складов;
  • Модернизация НПЗ и нефтедобывающих предприятий (в том числе объекты нефтегазодобычи и на шельфе);
  • Модернизация котельных;
  • Строительство элеваторов;
  • Строительство тепличных комплексов;
  • Строительство маслозаводов;
  • Строительство комбикормовых заводов;
  • Строительство портов;
  • Строительство микрорайонов;
  • Строительство вышек связи.

В Программах грантовой поддержки могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:

  • Приобретение отечественного программного обеспечения по кибербезопасности (вставить БОТ);
  • Приобретение виртуальных машин для хранения данных;
  • Приобретение отечественного программного обеспечения для цифровизации логистики (автотранспорта для грузоотправителей и грузополучателей);
  • Приобретение отечественного программного обеспечения и оборудования по обнаружению и радиоэлектронного воздействия (БПЛА);
  • Прочие.

В Программах по реализации продукции и по поставкам:

  • Программа расширения географии присутствия компании;
  • Координация реализации продукции на экспорт через программу с торговыми представительствами РФ;
  • Реверсинжиниринг иностранного оборудования недоступного к поставке;
  • Логистика и поставка наукоемкой и технологически сложной продукции, невозможной к экономически целесообразному воспроизведению на территории РФ.

Отдельная программа поддержки предусмотрена для приобретения бизнеса/производства по субсидированию процентной ставки по кредиту на период до двух лет.

Подробную информацию и заявку на участие вы найдете на сайте Конкурса «Регионы — устойчивое развитие».

24.02.2025

24.02.2025