Югорские компании могут принять участие в программах поддержки бизнеса
Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» совместно с банковскими организациями и естественными монополиями разработал программы поддержки, участниками которых могут стать ООО, АО, ИП, КФХ.
Среди направлений поддержки: Софинансирование в реализации проектов;Грантовая поддержка; Программы по расширению присутствия Компаний.
В Программах софинансирования могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:
- Строительство ЦОД и складов;
- Модернизация НПЗ и нефтедобывающих предприятий (в том числе объекты нефтегазодобычи и на шельфе);
- Модернизация котельных;
- Строительство элеваторов;
- Строительство тепличных комплексов;
- Строительство маслозаводов;
- Строительство комбикормовых заводов;
- Строительство портов;
- Строительство микрорайонов;
- Строительство вышек связи.
В Программах грантовой поддержки могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:
- Приобретение отечественного программного обеспечения по кибербезопасности (вставить БОТ);
- Приобретение виртуальных машин для хранения данных;
- Приобретение отечественного программного обеспечения для цифровизации логистики (автотранспорта для грузоотправителей и грузополучателей);
- Приобретение отечественного программного обеспечения и оборудования по обнаружению и радиоэлектронного воздействия (БПЛА);
- Прочие.
В Программах по реализации продукции и по поставкам:
- Программа расширения географии присутствия компании;
- Координация реализации продукции на экспорт через программу с торговыми представительствами РФ;
- Реверсинжиниринг иностранного оборудования недоступного к поставке;
- Логистика и поставка наукоемкой и технологически сложной продукции, невозможной к экономически целесообразному воспроизведению на территории РФ.
Отдельная программа поддержки предусмотрена для приобретения бизнеса/производства по субсидированию процентной ставки по кредиту на период до двух лет.
Подробную информацию и заявку на участие вы найдете на сайте Конкурса «Регионы — устойчивое развитие».