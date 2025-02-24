В Югре стартовала регистрация на международный форум «Нефтяная столица»
19-20 марта 2025 года в Сургуте состоится VIII Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Площадкой проведения станет Сургутский государственный университет.
Мероприятие, ставшее уже традиционным, соберет молодых ученых, специалистов и экспертов топливно-энергетического комплекса со всего мира. Регистрация на форум уже стартовала и доступна на официальном сайте мероприятия до 14 марта.
Восьмой форум приурочен к важным достижениям нефтяной отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 65-летию открытия Шаимской нефти, 60-летию открытия Самотлорского месторождения и добыче 13-миллиардной тонны нефти в Югре.
В повестке мероприятия – конкурсная и конгрессная программы. Молодые инженеры и ученые примут участие в конкурсе инновационных проектов и международной научно-практической конференции под эгидой Совета молодых ученых Российской академии наук, школьники и студенты – в финальном этапе профориентационного образовательного проекта «ЭнерГений». Для профессионального и научного сообществ будут организованы тематические сессии по актуальным вопросам ТЭК, нефтяной конгресс имени Фармана Салманова и площадка «Научно-технологическое развитие в ТЭК». Центральным событием форума станет пленарная дискуссия «ТЭК России: технологии, экономика, кадры», где участники рассмотрят стратегии устойчивого развития ТЭК, влияние глобальных трендов и роль России в формировании энергетической повестки.
Отметим, проводимый в Югре с 2018 года форум «Нефтяная столица» помогает находить решения по важным вопросам ТЭК и способствует развитию международного сотрудничества в области энергетики. За годы проведения в нем приняли участие более семи тысяч человек из России и 23 стран мира.
Организаторами форума выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО «Интеллектуальный клуб», Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».