В Югре выберут лучшие учреждения культуры
Окружной Дом народного творчества начинает приём заявок для участия в конкурсе на лучшее культурно-досуговое учреждение Югры.
Конкурс проводится по 5 номинациям - лучшее культурно-досуговое учреждение среди: городских округов, муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений и ведомственных учреждений культуры.
В 2025 году вводится специальная номинация, которая определит лучшее КДУ по результатам народного голосования в нашей группе ВКонтакте.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на адрес электронной почты: odntugra@yandex.ru до 10 марта 2025 года.
Контактные лица: Проценко Лилия Петровна, +7(3467) 33-53-95, Фатеева Оксана Валерьевна, +7(3467) 33-53-94.