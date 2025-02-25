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В Югре выберут лучшие учреждения культуры

25.02.2025

Окружной Дом народного творчества начинает приём заявок для участия в конкурсе на лучшее культурно-досуговое учреждение Югры.

Конкурс проводится по 5 номинациям - лучшее культурно-досуговое учреждение среди: городских округов, муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений и ведомственных учреждений культуры.

В 2025 году вводится специальная номинация, которая определит лучшее КДУ по результатам народного голосования в нашей группе ВКонтакте.

Заявки на участие в конкурсе предоставляются на адрес электронной почты: odntugra@yandex.ru до 10 марта 2025 года.

Контактные лица: Проценко Лилия Петровна, +7(3467) 33-53-95, Фатеева Оксана Валерьевна, +7(3467) 33-53-94.

25.02.2025

25.02.2025