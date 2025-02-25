Отделение СФР по ХМАО – Югре в 2025 году увеличило размеры пособий по временной нетрудоспособности
С января 2025 года вырос максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности для работающих родителей Югры. Это — больничные, пособия по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году вырос до 172 488,69 рублей в месяц, максимальный размер пособия по беременности и родам — до 794 355,80 рублей за 140 дней беременности. Предельная сумма по уходу за ребенком до 1,5 лет составила 68 995,60 рублей в месяц.
«В 2024 году Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило 703 410 больничных листов, назначило 9 330 женщинам пособие по беременности и родам. Кроме того, в прошлом году 165 435 югорчан получали пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением Соцфонда по ХМАО – Югре.
Больничный оплачивается в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа. Пособие по беременности и родам назначается только матерям в размере 100% среднего заработка. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Его точный равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года.
Для расчета этих выплат учитывается средний заработок за два года, предшествующих году наступления страхового случая. Так, в 2025 году учитывается средний заработок работника за 2023 и 2024 годы.
Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж меньше шести месяцев, средний дневной заработок считают с учетом минимального размера оплаты труда: в сравнении с прошлым годом он вырос более чем на три тысячи и составил 22 440 рублей. Соответственно, минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году составляет 737,75 рублей (без районного коэффициента).
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре на основании выданных электронных листков нетрудоспособности автоматически оповещает работодателей в онлайн-режиме об открытии больничных на их сотрудников и при каждом изменении статуса (открыт, продлен, закрыт, аннулирован). Работники в свою очередь получают выплаты по нетрудоспособности без обращений и подачи каких-либо документов. После закрытия больничного региональное Отделение СФР рассчитывает размер пособия и перечисляет средства работнику. Информация о статусе листка нетрудоспособности доступна в личном кабинете на портале госуслуг.
Важно! Если заболевание или травма у человека наступили в течение 30 дней со дня его увольнения, то он имеет право обратиться к бывшему работодателю за оплатой листа нетрудоспособности.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре