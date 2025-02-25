Абсолютные чемпионы конкурса профмастерства среди оленеводов получат по снегоходу
До старта X Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры осталось меньше недели.
Мероприятие пройдёт, уже в эту субботу, 1 марта, в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, и станет ярким праздником для всех участников и зрителей.
Победители будут названы в номинациях «Абсолютный чемпион» и «Чемпион многоборья» как среди мужчин, так и среди женщин, а также «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «За лучшие производственные показатели». В рамках мероприятия состоятся дополнительные конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая национальная кухня», «Лучший традиционный костюм».
Победители в абсолютном зачете у мужчин и женщин получат главные призы – снегоходы.
Культурно-развлекательная программа порадует зрителей разнообразными выступлениями и активностями.
На площадке мероприятия состоится фотовыставка «Оленеводы в лицах». В экспозиции будет представлено около 30 репортажных снимков, отражающих атмосферу и моменты различных лет проведения конкурса.
На ярмарке югорских предпринимателей гости праздника смогут приобрести сувениры ручной работы, национальную обувь и одежду, а также местные дикоросы, рыбные и мясные деликатесы, продукцию оленеводческих хозяйств.
Гостей и болельщиков состязаний ждёт культурно-развлекательная программа, катание на оленьих упряжках, работа ремесленных мастерских и многое другое.
Церемония открытия состоится 1 марта в 11:00.
Приглашаем всех на уникальный культурно-спортивный праздник народов Севера Югры 1 марта с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 24, Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.Вход свободный.