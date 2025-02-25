Организация работы с гражданами и работодателями с 01.01.2025
С 1 января 2025 года все нормы Закона Российской Федерации от 12.12.2023 № 565 – ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» вступили в законную силу.
С января 2025 года дополнительно предусмотрена:
- регистрация гражданина в качестве безработного не только по месту жительства, но и по месту пребывания;
- по заявлению безработного гражданина выплата пособия по безработице может быть приостановлена на период, не превышающий 5 рабочих дней в месяц в период безработицы, для выполнения работ или оказания услуг по договору гражданско-правового характера при условии, что полученный безработным гражданином доход за выполнение работы не превышает установленного минимального размера оплаты труда (в 2025 году МРОТ составляет 49 368,0 руб.). Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, засчитывается в период выплаты пособия по безработице;
- для каждого гражданина, обратившегося в Центр занятости и претендующего на признание безработным, составляется индивидуальный план для успешного трудоустройства и повышения конкурентоспособности на рынке труда.
При обращении в государственную службу занятости с использованием единой цифровой платформы «Работа в России» гражданин в личном кабинете заполняет заявление на содействие в поиске подходящей работы, резюме (обязательное для всех), анкету профилирования. Не прохождение профилирования является основанием для отказа в принятии заявления.
На основании сведений, полученных в двух анкетах, формируется проект индивидуального плана с мероприятиями. При этом предложенные мероприятия будут согласовываться с гражданином. Проект индивидуального плана направляется гражданину с уведомлением о назначении личной явки в Центр занятости на 3 -ий день со дня регистрации заявления.
Выполнение индивидуального плана содействия занятости гражданином, ищущим работу и претендующим на признание его безработным, является обязательным.
Не выполнение индивидуального плана содействия занятости безработным гражданином является основанием для прекращения выплаты ему пособия по безработице.
Решение о признании гражданина, ищущего работу, безработным принимается службой занятости не позднее 11 дней при условии согласования индивидуального плана содействия занятости и наличия сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия для постановки на регистрационный учет.
С 01.01.2025 согласно вступившему в действие всех норм Закона о занятости № 565-ФЗ отменена перерегистрации безработных граждан.
Личная явка в установленные сроки выплаты пособия по безработице не предусмотрена. Даты выплаты пособия устанавливаются службой занятости, но не реже 2-х раз в месяц. Основанием для выплаты пособия по безработице является выполнение индивидуального плана содействия занятости.
Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району