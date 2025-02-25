Под председательством Александра Сальникова в Думе Югры состоялся «правительственный час».
Сегодня в региональном парламенте под руководством председателя Комитета окружной Думы по развитию гражданского общества и вопросам национальных и общественных объединений Александра Сальникова прошел «правительственный час».
В его работе приняли участие окружные депутаты, заместитель Губернатора Югры Азат Ислаев, генеральный директор АО «Государственная компания «Северавтодор» Дмитрий Климов, директор КУ «Управление автомобильных дорог» округа Алексей Осинцев, представители исполнительных органов власти Югры, сотрудники аппарата регионального парламента.
Участники заседания обсудили ряд вопросов:
– Об итогах реализации: национального проекта «Безопасные, качественные дороги» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2024 год; мероприятий государственной программы автономного округа «Современная транспортная система», в том числе направленных на развитие водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, за 2024 год»;
– «О мерах по повышению эффективности транспортной доступности в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
– «О строительстве и содержании зимних автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, требованиях к их качеству и срокам эксплуатации»;
– «Об эффективности использования средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год»;
– «О развитии внутренних и внешних авиаперевозок публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Докладчиками выступили исполняющий обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа Ольга Соловьева, президент «ЮТэйр – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Раскрывая вопрос реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», Ольга Ростиславовна доложила, что наш регион в прошлом году принимал участие в трех федеральных проектах национального проекта: «Региональная и местная дорожная сеть»; «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; «Безопасность дорожного движения».
В результате приведено в нормативное состояние 55,348 километров автомобильных дорог, из них 28,751 километр с капитальным ремонтом. На автомобильных дорогах местного значения крупных городов региона – Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск завершена капитальная реконструкция дорожного полотна.
«В строительный сезон 2024 года выполнялись работы по объектам, переходящим на 2025-2026 годы: капитальный ремонт 100,38 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения; в активной фазе осуществлялась реализация крупнейшего для региона инфраструктурного проекта «Строительство мостового перехода через реку Обь» в районе города Сургута протяженностью 45,56 километров. Параллельно с возведением основного моста ведется сооружение 4 мостов и 3 путепроводов. Также проходит реконструкция автомобильной дороги город Югорск – поселок Таёжный. По окончании работ дорога Югорск – Таёжный позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта», – отметила выступающая.
Помимо прочего, руководитель профильного департамента проинформировала о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в муниципальных образованиях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Так, установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
Все стационарные комплексы функционируют в автоматическом режиме, фиксируя и передавая в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по автономному округу данные об административных правонарушениях и сведения о проходящем транспорте в режиме реального времени.
Также установлены 19 энергонезависимых опор с питанием от солнечных панелей, на которых размещены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД или активные муляжи комплексов с учетом приоритета, определенного ГИБДД в рамках действующего законодательства. С 2020 по 2024 годы в рамках исполнения регионального проекта на сети автомобильных дорог Югры построено и введено в эксплуатацию 20 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств.
Докладчик подчеркнула, что за достижение наилучших показателей национального проекта по итогам 2024 года заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным команде Югры вручена наивысшая награда в сфере дорожного хозяйства – «Золотой каток».
Рассказывая об эффективности использования средств дорожного фонда региона за 2024 год, Ольга Соловьева пояснила, что в прошлом году дорожная деятельность осуществлялась в соответствии с государственными программами автономного округа «Современная транспортная система» и «Строительство»: «Назначение, источники, порядок формирования и использования дорожного фонда установлены окружным законом «О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и постановлением Правительства «О порядке формирования и использования средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Транспортный комплекс региона сформирован автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает в себя сеть автомобильных дорог различного значения: железные дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани, различные организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.
В Югре функционируют 9 аэропортов, 2 посадочные площадки и 75 вертолетных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов как по внутриокружным, так и по региональным маршрутам. Три аэропорта в городах Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск имеют статус международных и обеспечивают более 80% всех пассажирских и грузовых авиаперевозок в округе. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров в аэропортах автономного округа составляет более 2 миллионов человек, грузовых перевозок – более 6 тысяч тонн.
По внутренним водным путям протяженностью более 6,3 тысяч километров ежегодно перевозится более 280 тысяч пассажиров. Также обеспечивается доставка промышленных и народно-хозяйственных грузов в отдаленные населенные пункты автономного округа по программе северного завоза, объемы которого ежегодно составляют более 80 тысяч тонн.
Докладчик обозначила основные проблемы развития пассажирских перевозок всеми видами транспорта и пути их решения. К примеру, за счет средств бюджета Югры предоставлены субсидии предприятиям воздушного транспорта в целях удешевления межмуниципального сообщения на территории автономного округа по 37 маршрутам, что позволило удешевить стоимость билетов для населения на 77%.
Помимо прочего, в 2024 году Департаментом дорожного хозяйства и транспорта автономного округа совместно с ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» продолжена реализация модели пассажирских авиаперевозок в регионе, обеспечивающей связность городов и районных центров автономного округа, повышение транспортной доступности и авиационной подвижности населения за счет снижения тарифов на авиаперевозки и применения «волнового» расписания – обеспечение стыковок между внутриокружными и межрегиональными рейсами, расширение географии авиаперевозок из аэропортов округа. Модель основана на организации воздушного сообщения из аэропортов и посадочных площадок автономного округа в крупные региональные аэропорты – узловые хабы городов Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска для дальнейшей отправки пассажиров по межрегиональным и магистральным направлениям.
Кроме того, в 2024 году за счет средств окружного бюджета предоставлена субсидия организациям железнодорожного транспорта в целях сохранения доступности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в регионе пригородным сообщением по 8 субсидируемым маршрутам.
Транспортная доступность в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Югры обеспечивается за счет реализации мероприятий компенсирующего характера. В период действия зимних автомобильных дорог вводится автомобильное и автобусное сообщение между населенными пунктами и районными центрами с возможностью дальнейшего выхода на железнодорожные станции и аэропорты. В летний период выполняются пассажирские перевозки водным транспортом по магистральным, малым и боковым рекам с возможностью дальнейшего выхода на железнодорожный и авиационный виды транспорта.
Воздушный транспорт используется в период распутицы – весной, осенью или в течение всего года, в случаях отсутствия зимних автодорог и рек и является круглогодичным видом транспорта при условии наличия необходимой авиационной инфраструктуры. Исходя из географических особенностей региона, воздушный транспорт является наиболее востребованным среди жителей удаленных труднодоступных местностей Югры.
Тему дополнил президент «ЮТэйр – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, который сообщил о развитии внутренних и внешних авиаперевозок авиакомпании в регионе. Он привел статистические данные по пассажиропотоку «ЮТэйр» в РФ в 2024 году, доложил о результатах периода пожаротушения в Югре. Говоря о пассажирских перевозках внутри округа, Олег Владимирович подчеркнул, что в прошлом году пассажиропоток внутри региона увеличился на 8% и составил 115,1 тысячу перевезенных пассажиров. В 2025 году прогнозируется рост общего пассажиропотока на 5% за счет ввода новых рейсов, увеличения частот и повышения уровня загрузки.
По окончании «правительственного часа» окружные депутаты задали докладчикам интересующие их вопросы, проголосовали и приняли информацию к сведению.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа по данным помощника депутата Думы Югры