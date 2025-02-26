Традиционные игры – мудрость народа
Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.
Участники игровой программы «Вьёт февральская вьюга», ученики КУ «Берёзовской школы-интерната» прикоснулись к самой малой части огромного многообразия национальной культуры народа ханты. В ходе мероприятия ребятам рассказали об играх, любимых во все времена, побывали в детстве своих прабабушек и прадедушек.
А погрузиться в захватывающий мир игр детям помогли развивающие деревянные игрушки от мастерской «Люкан» с. Казым Белоярского района. Юные участники активно включились в весёлые конкурсы и викторины, вспоминали заклички, считалки, отгадывали загадки.
Детям очень понравились игры и игрушки. Благодаря им участники, развивая мелкую моторику, логическое мышление, память, внимание, активно и весело отдохнули. Спасибо мастерской семьи Любавиных за возможность играть такими чудесными играми.
Марина Табун