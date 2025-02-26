Вопросы охоты обсудили на заседании Ассамблеи
25 февраля состоялось очередное заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры. На заседании депутаты рассмотрели проект постановления об отчёте о деятельности Думы Югры за 2024 год. Как рассказал председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры Еремей Айпин, работа депутатов – это, прежде всего, законотворческая деятельность.
– В течение года мы работали над законами «О местах традиционного проживания КМНС» и «О традиционных видах деятельности КМНС», «Об уполномоченном по правам КМНС», над проектами законов «О гостевой семье», «О национальных видах спорта», обсудили предложения о внесении изменений в закон «О святилищах» и многими другими.
Кроме этого, он сообщил, что отдельно велась работа с избирателями. В 2024 году в адрес депутатов Ассамблеи поступило 347 обращений. Помимо этого, активно проводились консультации о возобновлении работы департамента по вопросам коренных малочисленных народов Севера, который был ранее ликвидирован. Также Еремей Айпин напомнил, что в своем послании губернатор Югры Руслан Кухарук заявил о новой должности Уполномоченного по делам коренных малочисленных народов Севера.
– Мы надеемся, что у нас в регионе скоро будет Уполномоченный по делам коренных народов. Планируется, что в правительстве Югры будет аппарат, который займется координацией деятельности исполнительных органов власти в этом направлении. Ряд департаментов, которые отвечают за реализацию комплексной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» будут координировать эту деятельность.
По словам Еремея Айпина, нормативный акт об Уполномоченном по делам коренных малочисленных народов в Югре будет принят до конца марта.
Повестку продолжил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, который рассказал о внесении изменений в окружной закон «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Документом предлагается изменить срок начала подачи заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. И установить срок за четыре недели до начала сезона охоты, что даст возможность гражданам заблаговременно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Ранее было установлено за три недели.
Кроме этого, предлагается скорректировать сроки подачи заявок на постановку в очередь на лимитируемые виды охотничьих ресурсов (лось, бурый медведь, барсук, рысь, выдра, соболь) и определить единый срок подачи таких заявок: с 1 февраля по 31 марта. Это даст гражданам возможность реализовать своё право на постановку в очередь сразу на все лимитируемые охотничьи ресурсы, не дожидаясь наступления сроков по каждому отдельно взятому виду лимитируемых охотничьих ресурсов.
Как показала практика, установленные в настоящее время сроки подачи заявок на включение в список очередности создают необходимость неоднократного обращения охотников в орган на подачу таких заявок по
каждому виду охоты. Кроме того, граждане часто путают сроки подачи заявок, что приводит к отказу заявителям в приёме таких заявок.
На заседании Ассамблеи депутат окружной Думы Татьяна Гоголева подняла вопрос, касающийся получения отметки в охотничьих билетах коренными малочисленными народами:
– Вышеуказанные поправки касаются всех любителей охоты. Но сам заявительный принцип для традиционной охоты неприемлем. Для таких семей необходимо сделать беззаявительный принцип, без получения лицензии. У коренных жителей должна быть отметка в охотбилете на традиционную охоту, без получения различных разрешений. И вот теперь, что у нас получается с этими отметками, это настолько для людей недоступно. Возникает вопрос, как эта процедура организована, и как довести до людей информацию, чтобы они могли получить эту отметку. А это ведь федеральный закон, который даёт право на беззаявительный принцип. Но как это работает на уровне субъекта?
В качестве примера Татьяна Гоголева привела семью, которая живёт на Турвате на Северном Урале. Для получения новых охотничьи билетов и отметки охотники из маленького поселения Турвата приехали в окружной центр. Получение отметки у них заняло несколько дней, коренным жителям пришлось пройти длинную процедуру. У охотников запросили различные справки из районного центра, из сельского совета и другие подтверждающие документы, а также запросили справку от общины, что они являются охотниками и действительно сдают часть охотничий продукции. В связи с тем, что коренные народы сталкиваются с такими трудностями, Татьяна Гоголева предложила депутатам Ассамблеи запросить информацию, как у людей проставлены данные отметки в охотничьих билетах.
Она также озвучила проблему, с которой коренные народы стали сталкиваться в связи с изменениями в законодательстве об оружии. Теперь охотники обязаны пройти психологическое тестирование на компьютере для получения медицинского освидетельствования, но не все коренные жители его могут пройти.
– Охотник должен пройти это тестирование за определённое время, а он мыслит на хантыйском языке, окончил всего 6 классов, и он не обязан владеть компьютером. В выдаче медицинских справок пошли отказы. Эти люди – «профессора» в лесу, они мыслят совсем на другом языке. На мой взгляд, для получения такой медицинской справки для коренных народов необходимо сделать иную форму опроса. Предлагаю подготовить обращение с предложением иной формы тестирования для коренных народов для получения права на приобретение, хранение, ношение оружия.
Комментируя выступление депутата, директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов сообщил, что в случае, если проблемы с проставлением отметок создаются инспекторами, ведомство будет разбираться с каждым таким случаем. И для этого предложил сообщить о таких нарушениях.
Говоря о проблеме прохождения коренными жителями психологических тестов на компьютере для получения медицинской справки, Сергей Филатов напомнил, что все нормы регулируются федеральным законом, которой выработал одну общую форму и для любителей, и для традиционной охоты. Глава ведомства пообещал детально изучить данный вопрос и после подготовить обращение о том, чтобы коренным жителям могли ввести иную форму тестирования либо собеседование.
Людмила Теткина
Памятка для коренных малочисленных народов в части отметки в охотничьем билете и осуществления охоты
1. В 2021 году Конституционный Суд РФ определил конституционно-правовой смысл ч. 1 ст. 19 см. федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - признал право всех коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на получение отметки в охотничьем билете «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».
2. Отметка ставилась уполномоченными органами и до решения Конституционного суда, однако вышеуказанным решением право на получение отметки распространено на граждан из числа коренных малочисленных народов, проживающих в населенных пунктах (городах) и не имеющие территорий традиционного природопользования (ТТП).
3. В настоящее время профильным федеральным законом не уточняются законодательные основы реализации права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые не проживают постоянно в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих народов и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность в дополнение к основной.
4. Чтобы избежать конфликтных ситуаций до внесения уточнений в ст. 19 федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо руководствоваться следующим:
- в случае если гражданин из числа коренных малочисленных народов Севера включен в Реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проживает на ТТП, ведет традиционную хозяйственную деятельность - охота в границах ТТП осуществляется свободно, без получения разрешений на добычу.
- в случае если гражданин из числа коренных малочисленных народов Севера проживает в городе/деревне, имеет там прописку и не состоит в Реестре ТТП, охотится на общедоступных охотничьих угодьях – охота осуществляется на общих основаниях, после получения соответствующего разрешения на добычу. Приоритетных и особых прав такому гражданину отметка в охотничьем билете не дает.
Памятка разработана департаментом недропользования и природных ресурсов Югры