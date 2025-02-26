Милош Бикович, Надежда Михалкова, Ксения Кутепова. Кто из звезд еще приедет на «Дух Огня»?
Зрители XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» ждут в Ханты-Мансийске Милоша Биковича, Надежду Михалкову, Ксению Кутепову, Леонида Якубовича.
На церемонию открытия фестиваля кинодебютов в Ханты-Мансийск приедет плеяда известных артистов театра и кино.
На ковровой дорожке гости смогут увидеть легендарного ведущего телешоу «Поле чудес» Леонида Якубовича, его коллегу из программы «Следствие вели…» Леонида Каневского. В числе приглашенных селебрити — Ирина Розанова, Мария Голубкина, Ксения Кутепова, Ольга Ломоносова, Роман Васильев.
Об этом рассказала вице-президент кинофестиваля Мария Зверева: «На дорожке вы увидите сербско-российскую звезду кинематографа Милоша Биковича. Милош Бикович — наш краш всех времен и народов. Дарья Златопольская будет вести церемонию. Главный режиссер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти поставит церемонии открытия и закрытия».
В жюри фестиваля тоже приглашены именитые гости. Например, режиссер экранизации сказки «Волшебник Изумрудного города» Игорь Волошин будет оценивать программу короткого метра.