Оленеводы Нижневартовского района привезут на конкурс профмастерства гигантский чум
Представители Нижневартовского района примут участие в конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры, который состоится в Ханты-Мансийске.
По информации районной администрации, в Ханты-Мансийск прибудут оленеводы из Агана, Варьегана и Корликов для участия в состязаниях по спортивному многоборью. Спортсмены привезут с собой 17 животных.
Программа соревнований включает гонки на оленьих упряжках и лыжах, гонки на охотничьих лыжах («подволоках»), метание аркана (тынзяна) на хорей, укладку и перевозку дров на нарте, снаряжение и разборку оленьей упряжи.
На время соревнований на территории биатлонного центра окружной столицы расположится оленеводческое стойбище, состоящее из 14 чумов. Делегация Нижневартовского района впервые представит в столице Югры новый чум площадью более 50 квадратных метров и высотой почти 7 метров.
Аганские мастера сшили чум из брезента и сукна — для теплого времени года, а для зимы изготовили накидку на каркас из оленьих шкур. Каркас традиционного хантыйского жилища состоит из 32 жердей. Средства на приобретение материалов были выделены из бюджета Нижневартовского района.
Победители конкурса будут определены в нескольких номинациях, включая «Абсолютный чемпион», «Чемпион многоборья», «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод» и другие. Абсолютные чемпионы получат в качестве приза снегоходы.
Зрители смогут принять участие в культурно-развлекательной программе, а также в голосовании за приз зрительских симпатий.
Жителей Югры приглашают поболеть за участников конкурса профмастерства среди оленеводов.