График выплат пособий и пенсий в марте
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в марте 2025 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
3 марта 2025 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
5 марта 2025 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
7 марта 2025 года — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 21 марта 2025 года через кредитные организации гражданам придет пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Социальный фонд России по ХМАО – Югре