Внесены изменения в отдельные законы автономного округа в сфере соцподдержки
Законопроект разработан Депсоцразвития Югры в связи с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а также в целях обеспечения эффективного осуществления предоставления мер социальной поддержки населению автономного округа.
Поправками в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» изменяется размер возмещения гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, расходов по оплате проезда по территории автономного округа к месту получения программного гемодиализа и обратно с 90 до 100 процентов.
Необходимость пересмотра размера возмещения обусловлена потребностью диализных пациентов в постоянной медицинской помощи, как правило, с выездом за пределы места жительства и значительными финансовыми затратами на проезд.
«Изменениями в закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства устанавливается норма о том, что меры социальной поддержки для многодетных семей, не назначаются в случае получения мер социальной поддержки для многодетных семей в другом субъекте Российской Федерации. Введение такого условия позволит исключить неправомерное получение мер социальной поддержки и их дублирование», – отметил Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Изменениями в закон «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» отменяется условие обязательного постоянного проживания на территории автономного округа не менее 10 лет при предоставлении единовременной помощи в случае возникновения экстремальной жизненной ситуации для многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, в целях компенсации расходов на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности.
Отмена данного критерия обусловлена необходимостью безусловного оказания государственной поддержки таким гражданам в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и уменьшения детской гибели и травматизма при пожарах в жилых помещениях.
Предусматривается, что единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации предоставляется многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении, в случае необходимости компенсации понесенных расходов на приобретение АДПИ, независимо от получения в календарном году данной дополнительной меры социальной помощи по иным основаниям.
Введение данной нормы позволит многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении, получить компенсацию понесенных расходов на приобретение АДПИ и при этом не утратить право на получение материальной помощи в случае возникновения экстремальной жизненной ситуации (утраты жилого помещения в результате пожара, образование долга за жилищно-коммунальные услуги и т.п.).
Корректировками в закон «Об индексации размеров отдельных видов дополнительных пенсий, мер социальной поддержки, помощи и иных выплат» признается утратившим силу пункт об индексации ежемесячного пособия на ребенка (детей). Данное пособие с 1 января 2023 года не назначается после введения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, заменяющего собой ряд выплат. 2023 год являлся переходным периодом, в течение которого указанные выплаты предоставлялись гражданам, оформившим их до 1 января 2023 года. С 1 января 2024 года данное пособие не выплачивается.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа