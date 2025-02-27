Конкурс рисунков в честь защитников Отечества состоялся в Пыть-Яхском отделе вневедомственной охраны Росгвардии
В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Пыть-Яхском отделе вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка среди детей сотрудников подразделения.
Конкурсанты представили яркие и оригинальные работы, отражающие тему защиты Родины, образы военнослужащего и сотрудника Росгвардии, традиции российского воинства. В мероприятии приняло участие более десяти ребят разных возрастов.
Рисунки были выполнены в различных техниках: акварелью, гуашью, карандашами и другими материалами. Критерии оценки работ ребят включали креативность, техническое мастерство и соответствие заданной теме. Жюри конкурса отметили высокий уровень представленных работ и глубокий смысл, вложенный детьми в свои рисунки.
На церемонии награждения, прошедшей в праздничной атмосфере, победителям были вручены заслуженные награды — почетные грамоты и памятные подарки. Организаторы поблагодарили всех участников за вклад в сохранение исторического наследия и воспитание будущих поколений защитников Родины.
«Такого рода конкурсы становятся значимыми событиями для семей личного состава Росгвардии, объединившим поколения и укрепившим дух единства и патриотизма. Они способствуют формированию уважительного отношения к профессии защитника Отечества и вдохновляет молодых людей на службу», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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