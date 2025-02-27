Югра готовится отметить 95-летие
10 декабря этого года наш регион отметит 95 лет со дня образования.
2025 год объявлен Годом исторического наследия в Югре. По данным департамента внутренней политики, в плане мероприятий, посвященных его проведению, значится 91 мероприятие.
В план включены: цикл научно-практических семинаров «Сохраняем традиции Югры», окружной проект «Югра фестивальная», фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», выставочный проект «Многовековая Югра», региональный слет архивных волонтеров «Сохраним историю вместе», акция «Большой исторический диктант» и многое другое.
«Для нас это особый год — год 95-летия со дня образования автономного округа. Мы с вами уже проводим ряд мероприятий, касающихся в целом сохранения истории, другие будут реализованы в течение года. Апогеем станет непосредственно празднование юбилея Югры в декабре 2025 года. Этому событию будет посвящено очень много мероприятий, которые расскажут подрастающему поколению, жителям и гостям Югры о нашей славной истории, вкладе югорчан в приближение Победы в Великой Отечественной войне, заслугах в освоении нефтегазового комплекса Западной Сибири», — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук во время заседания правительства округа.