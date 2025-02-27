Более 90 мероприятий пройдут в Югре в Год защитника Отечества
План мероприятий, посвященных проведению в регионе в 2025 году Года защитника Отечества и Года исторического наследия был утвержден на заседании правительства Югры под председательством главы региона Руслана Кухарука.
«Мы уже неоднократно обсуждали мероприятия, которые будут проведены в этом году, в частности те, которые включены в план мероприятий Года защитника Отечества. Каждое из них позволит выразить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам войн локальных конфликтов, участникам и ветеранам Специальной военной операции», — отметил Руслан Кухарук.
План мероприятий по проведению в Югре Года защитника Отечества включает в себя более 90 мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан автономного округа. Мероприятия были включены в план по предложениям исполнительных органов автономного округа, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления Югры и общественных организаций.
В Год защитника Отечества пройдут разнообразные общественные акции, концерты, выставки, конкурсы, слеты и турниры.
Одним из ярких и значимых для молодежи станет XXI открытый окружной слет поисковых отрядов Югры. Ветераны специальной военной операции примут участие во Всероссийском комплексе соревнований «Кубок Защитников Отечества». В плане мероприятий также акции «Стена Памяти» и «Свеча памяти», фотовыставка журналистов Донбасса «Верить! Любить! Жить!» и многое другое.