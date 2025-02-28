В Казыме состоялась 84-я Олимпиада оленеводов
Испокон веков казымчане – ханты, ненцы и коми-зыряне – выпасают оленьи стада. Это очень тяжёлый труд, но оленеводы делают всё возможное, чтобы сохранить этот древний вид хозяйственной деятельности и передать его молодёжи.
Для организации самого зрелищного мероприятия – Дня оленевода – директор Центра культуры и спорта «Прометей» села Казыма Белоярского района Екатерина Игоревна Потпот с сотрудниками учреждения, единомышленниками организовала фестиваль «Курманг вулы щимранг сый – Быстроногих оленей бег воспеваю». В его рамках состоялись различные культурные мероприятия, одно из них – концерт творческих коллективов и самобытных исполнителей из городов Ханты-Мансийска, Белоярского, Нягани и соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа – села Мужи Шурышкарского района.
21 февраля на сцене Дома культуры состоялась премьера экспериментального спектакля «Марак тыя эламасум – На кончик крыла подымаюсь». Это результат «Творческой лаборатории», которая работала с 5 февраля. Команда и участники, а это работники сельского Дома культуры, сельчане, учителя и учащиеся школы-интерната, актёры театра обско-угорских народов «Солнце», хореограф Фаина Иштимирова и актёр из Санкт-Петербурга Игорь Устинович, все вместе трудились над созданием этого спектакля. В постановке было показано то, как же важно в современности передавать культурные и духовные ценности народа от старшего поколения младшему. Особый восторг вызвала игра юных актёров – учащихся Казымской школы-интерната. Глядя на них, то и дело думалось, ведь кто-то из них в будущем обязательно выберет актёрскую профессию.
22 февраля с утра на территории Центра историко-культурного наследия «Касум ёх» («Люди Казыма») кипела работа – в чумах растапливали буржуйки, чтобы приготовить блюда традиционной кухни коренных народов – саламат, суп из оленины, дичи, уху, душистый травяной чай, пироги. Мастера готовили выставку изделий декоративно-прикладного искусства, артисты репетировали на сцене, оленеводы готовились к гонкам.
Праздник открыл театр обско-угорских народов «Солнце» музыкально-поэтической композицией «Этнокод – Оленьи гонки». Песней про оленеводов поприветствовала известная югорская певица Вера Кондратьева. Казымская семейная чета Тарлиных Светлана и Алексей порадовали зрителей песней «Оленьи гонки».
Затем абсолютный чемпион прошлогодней 83-й Олимпиады оленеводов – Юрий Кузьмич Тарлин – поднял флаг Российской Федерации.
Участников и гостей Дня оленевода поприветствовал губернатор Югры Руслан Николаевич Кухарук:
– Дорогие жители и гости праздника! Я рад сегодня приветствовать всех здесь, в Казыме, на этой богатой традициями земле. Поздравляю всех с Днём оленевода – это праздник, который сегодня позволяет связать прошлое, настоящее и будущее, это праздник, который сохраняет традиции коренных народов Югры и всего Севера, это праздник, который позволяет сегодня выявить сильнейших, проявить оленеводческое мастерство, рассказать юным югорчанам и гостям о тех традициях, которые веками живут здесь – на Белоярской земле – уникальной территории, которой посчастливилось быть центром не только в период проведения таких мероприятий. Здесь живёт трудолюбивый народ, здесь сохранились древние традиции, здесь сохранился уклад жизни и традиционный образ хозяйствования.
Сегодня наша самая главная задача – сохранить родные языки, культуру, обычаи коренных жителей Югры, а также традиционный образ жизни и хозяйствования. Оленеводческие компании, которые работают на территории Югры – «Казымская оленеводческая компания», «Саранпаульская оленеводческая компания» – это не только представители производственных коллективов, но и традиции, которые передаются из поколения в поколение, сегодня это те люди, которые работают в нелёгких климатических условиях, поэтому наша задача – создать условия для того, чтобы обновлялась материально-техническая база, чтобы была достойной зарплата у людей этого сложного труда, для того, чтобы о продукции наших оленеводов узнали далеко за пределами нашего региона. Но, и конечно же, создавать условия, чтобы юные оленеводы продолжали традиции дедов и прадедов.
Для того, чтобы сохранялась культура, сохранялся язык, для этого мы все вместе должны организовывать и проводить в том числе и такие мероприятия, которые объединяют людей – День оленевода.
Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, пусть частичка Казымской земли обязательно согреет каждого, кто сегодня приехал на этот праздник, пусть этот день запомнится на долгие годы, и вам ещё захочется приехать сюда, в Казым! С праздником!
Затем губернатор вручил нагрудный знак и удостоверение «Почётный оленевод Югры» Александру Алексеевичу Попову.
Глава Белоярского района Сергей Петрович Маненков также тепло поздравил земляков с Днём оленевода.
Затем праздник продолжился – оленеводы пошли в сторону реки Амни готовиться к гонкам, на сцене продолжался творческий концерт, работали торговые площадки, выставки-продажи, рядом на спортивно-игровой площадке выявляли сильнейших по северному многоборью, проходил «Охотничий биатлон» и т.д. Казымчанин Яков Никифорович Тарлин обучал всех желающих традиционной хантыйской борьбе, объяснил тонкости и рассказал об отличии от классической вольной борьбы.
Меня очень заинтересовали учащиеся «Школы начинающего оленевода», которые сегодня демонстрировали умение запрягать оленей, управлять оленьей упряжкой, они охотно отвечали на все вопросы гостей.
А на праздничной сцене продолжался концерт с участием театра обско-угорских народов «Солнце», хореографического коллектива «Увас хурамат» («Северные узоры»), фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), сельского коми-зырянского коллектива «Асья кыа» («Утренняя заря»), «Задоринка», «К истокам», самобытных певцов – казымчан – Евгении Салаховой, супружеской четы Тарлиных Светланы и Алексея, Валентины Тарлиной, гостьи из села Мужи Марии Куртямовой и югорской певицы Веры Кондратьевой.
В Центре историко-культурного наследия «Касум ёх» работали различные выставки, в том числе Центр народных художественных промыслов и ремёсел города Ханты-Мансийска представил коллекцию зимней меховой одежды народа ханты. Помимо этого, к 80-летию Великой Победы работала интерактивная выставка-инсталляция «Письма из прошлого», где были показаны письма казымского фронтовика Георгия Канева.
В избушке «Моньщ хот» («Сказочный дом») детишки с упоением слушали сказки народа ханты о северном олене и знаменитом герое Ими Хилы.
Особым успехом пользовалась выставка декоративно-прикладного творчества – гости с удовольствием покупали традиционные женские украшения, орнаментированные варежки и чулки. Все вырученные средства от продажи были направлены на нужды СВО.
Конечно же, самым зрелищными были гонки на оленьих упряжках. Для их проведения на ледовой площадке реки Амни была подготовлена трасса длинною примерно в 700 метров.
Оленеводы соревновались в пяти видах: на рысь, на мах, стоя на нартах, на амдёре (оленьей шкуре), на лыжах за оленями. Женщины соревновались только в гонках на мах. Соревнования шли более трёх часов. Погода была ветреной, поэтому, к сожалению, многие оленеводы сходили с трассы, не выполнив задание. За гонками наблюдали опытные судьи.
И вот настал торжественный момент награждения победителей, которые были отмечены грамотами и ценными призами.
Итак, в гонках на рысь первым пришёл Иван Алексеевич Попов, вторым Пётр Алексеевич Попов, третьим Николай Александрович Кантеров.
В гонках на мах впереди всех был Юрий Кузьмич Тарлин, за ним Иван Алексеевич Попов, тройку лидеров замкнул Пётр Алексеевич Попов.
Стоя на нартах, лучше всего себя показали: Иван Алексеевич Попов, Пётр Алексеевич Попов и Николай Павлович Тасьманов.
На амдёре первым на финиш пришёл Иван Алексеевич Попов, за ним Юрий Кузьмич Тарлин, тройку замкнул Николай Павлович Тасьманов.
Ловкость в управлении оленем на лыжах показали братья Иван и Пётр Алексеевичи Поповы.
Среди женщин сильнейшими оказались: Светлана Александровна Тарлина, Нина Кузьминична Тасьманова и Лариса Александровна Попова.
Абсолютным чемпионом 84-й Олимпиады оленеводов стал Иван Алексеевич Попов, он был отмечен снегоходом «Буран».
Второй снегоход был подарен Светлане Александровне Тарлиной. Они оба будут участвовать в X конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. От души поздравляем победителей, желаем крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия, увеличения поголовья оленей!
Праздник продолжался до самого вечера – все желающие катались на оленьих упряжках.
84-я Олимпиада оленеводов в Казыме прошла красиво и зрелищно. Праздник посетили более 3 500 человек, а это значит, что именно на столько частиц разлетелась весть о нём.
Вечером в Доме культуры был показан спектакль театра обско-угорских народов «Солнце» «Я – гений» (режиссёр Анна Шарова). Завершился праздник, и оленеводы вернулись к своим стадам. До следующих гонок!
Людмила Гурьева