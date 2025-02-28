Югра готовится принять первый в истории Кубок защитников Отечества
В Югре продолжается подготовка к проведению Кубка защитников Отечества, в котором примут участие ветераны специальной военной операции.
Первые в истории страны соревнования по зимним видам спорта для бойцов пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске. В них примут участи более 280 человек из 46 регионов России.
Для ветеранов специальной военной операции в Югре были организованы учебно-тренировочные сборы, в ходе которых участники осваивают такие дисциплины как следж-хоккей, сноуборд и лыжные гонки. В сборах участвуют ветераны СВО из Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Сургута и Сургутского района, Урая и Ханты-Мансийска.
«На сборы в Ханты-Мансийск я приехал впервые. Признаюсь честно, эмоции настолько сильные, что их сложно описать словами. С каждым днем мы постепенно обретаем уверенность, совершенствуя свои навыки. Настроены решительно. И я думаю, что всё получится: мы покажем достойный результат. Особенно приятно, что на соревнования приедет моя семья. Это добавляет мне мотивации», — рассказал Руслан Суттубаев из Нижневартовска.
Еще один боец Анатолий Козорез из Нижневартовска поблагодарил организаторов и тренеров за теплый приём и колоссальную работу, которую они ежедневно выполняют, чтобы подготовить участников к ответственным стартам.
«Такие соревнования дают нам шанс познакомиться с единомышленниками и обрести новых друзей. Тренируясь и общаясь друг с другом, мы становимся настоящей командой, что крайне важно в следж-хоккее. Уверен, что наша сплоченность поможет нам одержать победу», — говорит ветеран.
В эти же даты в окружной столице организуют чемпионаты России по лыжным гонкам и биатлону среди людей с нарушениями зрения, а также с поражением опорно-двигательного аппарата. Программа сформирована таким образом, чтобы ветераны спецоперации и сильнейшие спортсмены страны по адаптивным видам спорта не только демонстрировали свои навыки и завоевывали награды, но и знакомились с нашим регионом.
«В дни соревнований для участников состоятся обширные культурно-досуговые и деловые программы, которые помогут им ближе познакомиться с многообразием и возможностями нашего региона. Привлечем волонтеров для обеспечения комфортного участия ветеранов и эффективной организации всероссийских соревнований», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Организаторами первого Кубка защитников Отечества выступают Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.