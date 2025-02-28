Эксперт пояснила, кто имеет право на досрочную пенсию по старости
Для получения досрочной пенсии должны выполняться определенные условия: работа в тяжелых климатических условиях или с вредными или опасными условиями труда, инвалидность и другие особое условия. Об этом сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
Так, право на досрочную пенсию возникает, если человек проработал не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для некоторых работников возраст выхода на пенсию зависит от тяжести и вредности труда. Так, мужчина может в 50 лет выйти на пенсию, если стаж его работы 20 лет, половину из которых он проработал под землей. Спасатели со стажем более 15 лет могут выйти на пенсию уже в 40 лет.
«Для них возраст для выхода на пенсию зависит от занимаемой должности. На досрочную пенсию имеют право и отдельные социальные категории граждан. Например, женщины, родившие 3 или более детей, все из которых достигли возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию раньше при наличии 15 лет стажа. Так, мамы, имеющие 5 и более детей, могут выйти на пенсию уже в 50 лет», — подчеркнула Проданова.
Родители и усыновители детей-инвалидов также имеют право досрочного выхода на пенсию, но есть свои условия.
«Так, например, отец, воспитывающий ребенка-инвалида с детства до достижения им 18 лет, должен иметь общий страховой стаж не менее 20 лет на момент достижения папой возраста 55 лет. А мама, может оформить досрочную пенсию уже при достижении ребенком 15 лет, если у нее страховой стаж составляет не менее 15 лет», — отметила эксперт.