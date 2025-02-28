Югорчан приглашают на национальный органический конкурс - 2025

В связи с началом декларационной кампании, в рамках которой гражданам необходимо задекларировать доходы, полученные в 2024 году, Управление напоминает, что в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно удобно подать декларацию по форме 3-НДФЛ.