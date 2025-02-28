Югорчан приглашают на национальный органический конкурс - 2025
Продолжается прием заявок на четвертый Национальный конкурс на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции.
Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика».
Мероприятие направлено на поощрение достижений в области производства органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании и выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции.
К участию приглашаются производители органической продукции, включенные в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также организации, осуществляющие розничную торговлю органической продукцией.
Подать заявку на участие в конкурсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества до 7 марта 2025 года.
По итогам заявочной кампании с 10 марта до 7 апреля 2025 года пройдет голосование за «Народный органический бренд». Более подробная информация о четвертом Национальном конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции размещена на официальном сайте Роскачества.