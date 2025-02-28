870 тысяч югорчан зарегистрировано в Личном кабинете налогоплательщика
В связи с началом декларационной кампании, в рамках которой гражданам необходимо задекларировать доходы, полученные в 2024 году, Управление напоминает, что в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно удобно подать декларацию по форме 3-НДФЛ.
В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» зарегистрировано более 870 тысяч граждан Югры. Наибольшее количество пользователей — свыше 217 тысяч — это жители города Сургута, а также более 181 тысячи жителей города Нижневартовска и Нижневартовского района.
К основным преимуществам данного способа взаимодействия с налоговой службой относятся: отсутствие необходимости личного обращения и финансовых затрат; возможность отслеживания этапов проведения камеральной проверки; формирование заявления на вычет, если декларация подается в связи с заявлением на налоговые вычеты.
При использовании сервиса можно получить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке, аналогично инвестиционным и имущественным налоговым вычетам. Источником данных, подтверждающих право на социальный налоговый вычет, служат сведения, представленные в налоговые органы в электронном виде соответствующими образовательными, медицинскими, физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими соответствующие услуги, а также страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами.
В случае наличия права у налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов налоговые органы самостоятельно направят в Личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения.
Напомним, что положение об упрощенном порядке предоставления социальных налоговых вычетов применяется к расходам, начиная с 1 января 2024 года. Поэтому предзаполненные заявления будут впервые сформированы в 2025 году только по расходам 2024 года, а за предыдущие периоды необходимо будет подать декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами.