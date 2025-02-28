Борис Хохряков поздравил сотрудников УВМВД по Югре с юбилеем.
Сегодня в КТЦ «Югра-Классик» состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 50-ой годовщины со дня образования УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Участие в мероприятии принял Председатель Думы округа Борис Хохряков.
24 февраля 1975 года приказом Министра внутренних дел СССР было создано Управление внутренних дел Ханты-Мансийского исполкома Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся. Штатная численность на момент создания нового ведомства составляла 28 человек. Управление размещалось на улице Дзержинского в бывшем здании НКВД, построенном еще в 1932 году. Традиционная задача югорской полиции, тогда и сейчас – обеспечивать безопасность жителей и гостей автономного округа. Ежедневный труд и полная самоотдача сотрудников органов внутренних дел на протяжении многих лет позволяют поддерживать статус региона, как одного из самых безопасных для жизни в России.
«Традиционно полицейские автономного округа несут службу не только на родной земле, но и помогают коллегам из других регионов страны, – сказал Борис Хохряков. – Несмотря на широкий спектр задач в других регионах, югорская полиция в полном объеме выполняет возложенные на нее функции на территории Югры. Вы хорошо подготовились к юбилею. За прошлый год вы раскрыли более 10 тысяч преступлений, высокий уровень раскрываемости тяжелых преступлений.
Без происшествий прошло более четырех тысяч мероприятий на территории округа: спортивные, культурные, политические, массовые события, в том числе международного и всероссийского масштаба. И, конечно, стабильная работа полиции невозможна без ветеранов. Слова благодарности ветеранам службы, кто стоял у истоков создания югорской милиции. Самое главное, что они и сейчас в строю – передают свой опыт молодым работникам».
Борис Хохряков поздравил всех сотрудников и ветеранов югорской полиции с юбилеем, пожелал успешного несения службы и вручил ряд наград Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа