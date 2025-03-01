Спектакль Ханты-Мансийского театра кукол «Бах-бах-бах» был отобран в «Золотой фонд театральных постановок России».
Это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. Его главная идея — создание «золотого фонда» из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих её общий культурный код.
Два спектакля из Югры попали в «Золотой фонд»: спектакль «Бах-бах-бах» (реж. Елена Евстропова) Ханты-Мансийского театра кукол и «A L O L A J. История в 12 струнах» (реж. Мария Сиукаева) Няганского ТЮЗа.