Югорских школьников приглашают на новый «Урок цифры»

Вот уже 10 лет Фестиваль объединяет творческих людей с широкой славянской душой, влюбленных в историю России, её культуру и традиции.

Этот год – особенный, юбилейный! И мы приглашаем к участию детские, юношеские, взрослые творческие коллективы и отдельных исполнителей в номинациях: