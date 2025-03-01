Югорских школьников приглашают на новый «Урок цифры»
Новый «Урок цифры», посвященный технологиям современного программирования, будет проходить по всей стране с 10 марта по 6 апреля. Проект реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.
Стратегический партнер и разработчик содержания нового урока – фирма «1С». Занятие состоит из обучающей анимационной видеолекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Учащиеся, в зависимости от своего возраста, попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки.
Материалы занятия дополняют школьную программу уроков информатики, помогают развить практические навыки, важные для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету.
«Наши «Уроки цифры» направлены на общее повышение киберграмотности и развитие цифровых компетенций – это позволит лучше понимать технологии, принципы их работы и безопасного использования. Важно вовлекать школьников в цифру – полученные знания и навыки помогут им стать настоящими профессионалами в будущем, в любых профессиях, где так или иначе присутствует цифра», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.
Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 5 марта на сайте проекта https://урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов, которое поможет провести этот урок с максимальной пользой и интересом для школьников.