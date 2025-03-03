Приглашаем принять участие в Межрегиональном фестивале фольклорных коллективов «Русь»
Вот уже 10 лет Фестиваль объединяет творческих людей с широкой славянской душой, влюбленных в историю России, её культуру и традиции.
Этот год – особенный, юбилейный! И мы приглашаем к участию детские, юношеские, взрослые творческие коллективы и отдельных исполнителей в номинациях:
- «Аутентичный песенный фольклор» (лирическая, плясовая, семейно-бытовая песня, частушка и т.д.);
- «Народное пение» (стилизация, современная обработка);
- «Инструментальное творчество» (народные музыкальные инструменты);
- «Обрядовый, игровой фольклор»;
- «Песня гражданско-патриотического звучания».
Фестиваль проводится в 2 этапа: первый этап (конкурсный) – дистанционно, второй – очный.
Творческие номера победителей конкурсного этапа будут представлены 24 мая 2025 года в Ханты-Мансийске на Гала-концерте, приуроченном ко Дню славянской письменности и культуры.
Для участия необходимо исполнить по два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 минут (в номинации «Обрядовый, игровой фольклор» - 1 номер продолжительностью не более 15 минут).
До 20 апреля направить видеозапись творческого номера и заполнить заявку по ссылке: https://clck.ru/3GayRo
Получить более подробную информацию о Фестивале, требованиях к конкурсным работам и условиях участия можно в Положении и по телефону организаторов 8(3467) 33-30-37; адрес электронной почты: hto@odntugra.ru.