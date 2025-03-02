Нефтеюганск проводил зиму ярким празднованием Масленицы
Главная площадь города вновь стала центром народного веселья — сотни нефтеюганцев собрались на масленичный разгуляй, чтобы проводить зиму и встретить весну. Театрализованное шествие, традиционное сжигание чучела, горы блинов и зажигательные выступления артистов превратили праздник в настоящий карнавал.
Глава города Юрий Чекунов лично поздравил горожан, отметив важность сохранения традиций: «Масленица — время радости и единства. Благодарю всех, кто создал эту незабываемую атмосферу: организаторов, творческие коллективы, мастеров народных промыслов и предпринимателей. Пусть этот праздник принесёт в каждый дом благополучие, а в сердца — свет и тепло».
Программа порадовала разнообразием: гости участвовали в старинных забавах, соревновались в спортивных эстафетах, а дети с восторгом наблюдали за кукольными представлениями. Особой популярностью пользовались ярмарочные ряды, где мастера предлагали рукодельные сувениры и угощали блинами с разнообразными начинками.
Кульминацией праздника стало сжигание соломенного чучела Масленицы под аплодисменты собравшихся. «Каждый год ждём этот момент — словно все невзгоды уходят вместе с пламенем», — поделилась жительница города Марина Колесникова.
Комитет культуры и туризма подготовил более 20 интерактивных площадок: от мастер-классов по росписи пряников до народных хороводов. Завершился праздник концертом с участием местных коллективов, исполнивших русские народные песни и современные хиты в фольклорной аранжировке.
Теперь нефтеюганцы готовятся к Великому посту, унося с праздника не только воспоминания, но и рецепты самых необычных блинов, которыми они успели обменяться друг с другом за время гуляний.