В Югре участникам СВО установили выплату за каждую государственную награду
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры внесло изменения в постановление «О едином перечне прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в СВО, и членам их семей». Изменения касаются выплат за государственные награды, которых удостоены югорчане — участники спецоперации.
Теперь денежная выплата за государственную награду жителям Югры — участникам специальной военной операции — предоставляется не однократно за одну награду, а за каждую боевую государственную награду. Размер выплаты остаётся прежним — 100 тысяч рублей.
Для получения денежной выплаты при награждении граждане или их законные представители представляют через единый портал Государственных услуг либо через «Агентство социального благополучия населения» по месту жительства следующие документы (сведения):
— заявление по форме, утвержденной Департаментом социального развития автономного округа;
— заверенную в установленном порядке копию удостоверения о награждении государственной наградой.
Напомним, в Югре утверждён Единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Перечнем предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% ежемесячно, стопроцентная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе, 100 тысяч рублей предоставляется семьям в случае поступления ребёнка в вуз по программам бакалавриата и специалитета, а также в средние профессиональные учреждения автономного округа, оказываются и другие меры поддержки.
Более подробно ознакомиться с ними можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа «Меры соцподдержки участникам СВО и членам их семей в Югре».