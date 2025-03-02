Пробуждение и возрождение природы у обских угров
В Ханты-Мансийске на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в пятнадцатый раз отметили первый календарный праздник обских угров «Тылащ пори» (ханты) или «Этпос пури» (манси). Традиционный обрядовый праздник проводится в конце февраля начале марта на растущей Луне и символизирует пробуждение и возрождение природы.
Накануне совершения обряда сотрудники этнографического музея заинтересованным лицам провели мастер-класс по изготовлению фигурок из теста «нянь вой» («хлебный зверь»). Семь испеченных фигурок, с использованием специальных форм животных и птиц, попадают на обрядовый стол, остальными угощают гостей праздника.
Праздничное представление открыли артисты театра обско-угорских народов «Солнце». В очередной раз они радовали и восторгали гостей мероприятия яркими музыкальными номерами.
Сам же обряд проводят старейшины – представители разных локальных групп ханты и манси. Обращаясь к небесному светилу ханты и манси, возносят молитву о благополучии и достатке, крепком здоровье и мирной жизни. Одним их главных исполнителем совершения обряда стал Данил Николаевич Покачев, он на хантыйском языке произнёс молитвенную речь. После завершения молитвы всех пригласили за накрытый угощениями стол, в то же время согласно традиции все пришедшие проходят очищение снегом.
На праздничном мероприятии побывали участники Конкурса профессионального мастерства оленеводов на Кубок губернатора ХМАО–Югры, а также приглашённые гости из разных территорий Российской Федерации – Горного Алтая, Красноярского края, Таймыра, Сахалина, Ямала.
Гость Алексей Лиманзо, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Сахалинской области, сказал: «Впечатление от обряда приношение Луне у меня сложились самые необычные. Находясь здесь, вижу, что активно сохраняется культура и традиции народов ханты и манси. Очень важно, что визитной карточкой Ханты-Мансийска является это уникальное место этнографического музея «Торум Маа», где коренные малочисленные народы автономного округа приходят сюда и празднуют, поклоняются своим покровителям, духовно восполняются. Сохранение и приумножение таких традиций говорит о том, что на уровне Правительства Югры делается многое в поддержку коренного малочисленного населения».
Тамара Мерова