«Настоящая Югра». Традиционный костюм
В Ханты-Мансийске продолжается реализация проекта «Настоящая Югра». 6 марта в Государственной библиотеке Югры состоится четвёртая встреча участников проекта, посвящённая традиционному костюму обско-угорских народов.
Надежда Анатольевна Богордаева-Молданова, председатель региональной общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры», научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, прочитает лекцию «Традиционная одежда обских угров».
Участникам мероприятия расскажут, какие типы одежды существуют, их назначение и особенности, как определить, является ли одежда аутентичной или стилизованной. Нужно отметить, что одежда народов ханты и манси в зависимости от территории проживания имеет свои локальные особенности. Также существуют различия между мужской и женской одеждой, а выбор материала для традиционной одежды зависит от сезона. Одежда может быть как повседневной, так и предназначенной для праздников и обрядовых действий.
Продолжит мероприятие Галина Сергеевна Молданова – мастер Центра народных художественных промыслов и ремёсел. Она проведёт мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «акань». При её изготовлении участники проекта будут опираться на основы создания традиционного костюма и украшений.
Проект реализуется Библиотечной ассоциацией Югры совместно с Государственной библиотекой Югры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель – представить школьникам подлинные знания о культуре коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа.
К участию в проекте приглашаются школьники 6 – 11 классов. Для этого необходимо подать коллективную или индивидуальную заявку на электронную почту: aushevael@okrlib.ru. В заявке следует указать: Ф.И.О. участника(ов), учебное заведение, класс, Ф.И.О. и контактный телефон педагога.
Елена Аушева,
библиотекарь отдела краеведческой литературы Государственной библиотеки Югры