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Фото: freepik.com

В Югре пройдет проверка системы оповещения населения

03.03.2025

5 марта в городах Югры с 10:40 до 10:44 будет проходить проверка системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщает департамент региональной безопасности Югры.

«Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», – отмечают в ведомстве.

Проверка системы оповещения проводится ежегодно в целях ее поддержания в постоянной готовности. Департамент региональной безопасности Югры просит граждан автономного округа сохранять спокойствие. Телефон для справок: 112.

ugra-news.ru

03.03.2025

03.03.2025