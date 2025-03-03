В Югре пройдет проверка системы оповещения населения
5 марта в городах Югры с 10:40 до 10:44 будет проходить проверка системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщает департамент региональной безопасности Югры.
«Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», – отмечают в ведомстве.
Проверка системы оповещения проводится ежегодно в целях ее поддержания в постоянной готовности. Департамент региональной безопасности Югры просит граждан автономного округа сохранять спокойствие. Телефон для справок: 112.