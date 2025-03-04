Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию регионального УМВД России
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков посетил праздничный концерт в честь 50-летия регионального УМВД России.
Чествование югорских правоохранителей состоялось в КТЦ «Югра-классик». Поздравить коллег с полувековым юбилеем также прибыли губернатор региона Руслан Кухарук, главный федеральный инспектор по ХМАО – Югре Александр Постников, руководители правоохранительных органов, контрольных и надзорных ведомств.
В своей поздравительной речи к руководству и личному составу УМВД России по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков отметил: «Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и правопорядка, а наше межведомственное взаимодействие позволяет обеспечить своевременное реагирование на складывающуюся оперативную обстановку на вверенной нам территории. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, а также успехов на службе на благо нашей страны!».
Наиболее отличившимся правоохранителям и ветеранам полиции были вручены награды из рук губернатора Югры и начальника УМВД России по ХМАО — Югре.
По завершению официальной части перед собравшимися выступили артисты КТЦ «Югра-классик».
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