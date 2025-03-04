Отделение СФР по ХМАО-Югре в 2024 году назначило досрочную пенсию по старости 166 многодетным мамам
В 2024 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначило пенсию досрочно 166 многодетным мамам. Они вышли на заслуженный отдых раньше общеустановленного возраста. Из них 83 — мамы пятерых и более детей, 37 — югорчанки, родившие четверых детей, и 46 — мамы троих детей.
При наличии страхового стажа не менее 15 лет многодетные мамы имеют право досрочно выйти на пенсию. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента должна быть не менее 30.
Мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше достижения пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше — при достижении 56-летнего возраста. Многодетные мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет.
Мамы двух и более детей, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях также могут уйти на отдых в 50 лет.
«Право на получение страховой пенсии досрочно имеют также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, то она может выйти на пенсию только на общих основаниях. Кроме того, на момент назначения пенсии женщина должна не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости», – отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Напомним, что периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения ими полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности, включаются в страховой стаж. Также за период ухода за ребенком начисляются пенсионные коэффициенты: за год ухода за первым ребенком — 1,8, за вторым – 3,6, за третьим и четвертым ребенком— 5,4 пенсионных коэффициента.
Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Если у вас появились вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт. - пт. с 09.00 до 17.00).
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