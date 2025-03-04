Приглашаем югорчан старшего поколения показать свои таланты
Окружной Дом народного творчества объявляет о начале приема заявок на Окружной фестиваль художественного и технического творчества людей старшего возраста «В движении».
К участию приглашаются югорчане в возрасте от 55 лет.
Прием заявок осуществляется до 10 сентября в номинациях:
– «Пой, душа моя, Югорская!» – вокальное творчество (соло, ансамбли);
– «Музыкальные мотивы Югры» – инструментальное творчество (соло, ансамбли);
– «Энергия творчества» – танцевальное искусство (соло, ансамбли);
– «За мудростью к слову!» – художественное слово;
– «Подиум 2025» – мода и дизайн;
– «Рукотворное чудо» – декоративно-прикладное искусство.
Каждый участник может представить по одной работе в нескольких конкурсных номинациях Фестиваля.
Для участия в Фестивале нужно заполнить заявку до 10 сентября по ссылке: https://clck.ru/3Gez84 .
По итогам Фестиваля в Международный день пожилых людей, 1 октября, состоится трансляция лучших творческих номеров Фестиваля и онлайн-выставка творческих работ в социальной сети «ВКонтакте»
Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37,
e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел.
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