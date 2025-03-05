Протез с электронной начинкой изготавливают для ветерана СВО из Югры
В Югре изготавливают уникальный протез для ветерана специальной военной операции из Советского района. Ранение Зульфат Нартдинов получил в районе Кременной Луганской народной республики. От Министерства обороны ветеран уже получил протез, но чтобы полностью вернуться к полноценной жизни, он обратился к специалистам реабилитационного центра «Жемчужина Югры». Здесь для него изготавливают персональное приспособление с электронной начинкой, аналогов которому еще нет в Югре.
Современные протезы — это не просто замена утраченной конечности. Это возвращение к активной жизни, к свободе движений и независимости.
Чтобы адаптировать протез к физиологическим особенностям Зульфата, а заодно и обучить этому местных специалистов, в Советский прибыл представитель Московской компании, которая поставляет один из модулей протеза в Россию из Франции.
«Это протез бедра с микропроцессорным управлением. Его особенность в том, что здесь и коленный модуль, и стопа с микропроцессорным управлением. Это единая система, соединенная между собой — в этом ее уникальность. Протез изготавливается по заказу, а значит, его высота, стопа, коленный модуль подбирается индивидуально под пациента», — пояснил главный врач РОЦ «Жемчужина Югры» Фёдор Медведев.
Фонд «Защитники Отечества» считает обеспечение качественным протезированием ветеранов СВО одной из приоритетных задач. Это непросто медицинская помощь, это восстановление уверенности в себе и веры в будущее. Об этом рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык.
«Наш фонд осуществляет комплексную услугу реабилитации для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Это позволяет максимально эффективно помогать каждому нашему герою. И, конечно, в Югре в нашей работе помогают все. Один из наших партнёров — реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры», в котором работают специалисты с огромным многолетним стажем и обширной практикой», — подчеркнул Игорь Илык.