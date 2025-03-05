Жителям Югры с электроотоплением проведут перерасчет в течение марта
Югорчане, проживающие в домах с электрокотлами, которых коснулись огромные начисления в связи с новыми диапазонами оплаты за электроэнергию, получат перерасчет и откорректированные платежи до 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Матвей Каров.
«Если ваш дом отапливается с помощью электрокотла и в новом году вы получили счета больше, чем в предыдущем, хотя количество потреблённой электроэнергии осталось на прежнем уровне, вам будет сделан перерасчет. Потребителям, в отношении которых у энергосбытовой компании есть сведения о законности установки электрокотла, он будет сделан автоматически. Если сведения необходимо будет уточнить, представители энергосбытовой компании свяжутся с вами. Обратиться в свою энергосбытовую компанию можно и самостоятельно, название компании указано в квитанции», — заявил Матвей Каров.
Напомним, что изменения в федеральное законодательство инициировал губернатор Югры Руслан Кухарук.
Отметим, с 1 января 2025 года применяется дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от объемов потребления. Теперь для граждан, использующих для отопления только электроэнергию, введен повышающий коэффициент 1,8, который по решению региональных властей может применяться в течение всего отопительного сезона. Это позволит жителям не переплачивать за энергоресурсы.
«Проработали с коллегами механизмы данных перерасчетов и обеспечение взаимодействия сбытовых и газораспределительных компаний в части определения наличия или отсутствия газоснабжения в домах», — отметил Матвей Каров.